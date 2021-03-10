Госдума приняла во втором чтении законопроект об образовании: главным "просветителем" становится государство

08:54 Источник: NEWSru.com

Государственная Дума поддержала во втором чтении законопроект о просветительской деятельности, который ранее вызвал массу вопросов у ученых и в профильных комитетах Госдумы. В третьем чтении законопроект будет рассмотрен 16 марта, сообщает "Дума.ТВ".

Документ вносит изменения в закон об образовании, закрепляя понятие просветительской деятельности, устанавливая ее правовые основы и порядок осуществления. Под просветительской деятельностью законопроект понимает распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции вне рамок образовательных программ.

Целью просветительской деятельности является интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Документ также закрепляет полномочия правительства по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, форм контроля за ней. В частности, законопроект обязывает вузы получать заключения уполномоченных федеральных органов власти для подписания соглашений о международном сотрудничестве.



