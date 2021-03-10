Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в местах заключения

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству региональных управлений ФСИН инициировать блокировку номеров мобильной связи в подведомственных учреждениях. Авторы законопроектами законопроекта выступили главы трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников (все — «Единая Россия»).

Блокировке будут подлежать номера как физических, так и юридических лиц. Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство России. Операторы будут обязаны оказывать содействие руководству колоний и СИЗО. Коммерсантъ