Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в местах заключения
09:00 10.03.2021 Источник: Коммерсант.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству региональных управлений ФСИН инициировать блокировку номеров мобильной связи в подведомственных учреждениях. Авторы законопроектами законопроекта выступили главы трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников (все — «Единая Россия»).
Блокировке будут подлежать номера как физических, так и юридических лиц. Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство России. Операторы будут обязаны оказывать содействие руководству колоний и СИЗО. Коммерсантъ
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