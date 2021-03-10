Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с окончания ВОВ
09:05 10.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с окончания ВОВ. В столице столбики термометров опускались до минус 20,7 градуса.
Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По её словам, в прошлом году 10 марта температура была на 25 градусов выше, чем сегодня, в тот день воздух прогрелся до +4 градусов.
Ранее синоптики рассказали, что предстоящей ночью в Москве может быть до минус 28. Говорит Москва
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