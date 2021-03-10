Главному национальному достоянию Украины предрекли деградацию
09:20 10.03.2021 Источник: Известия
Украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны, угрожает деградация в связи с длительной безответственной эксплуатации сельхозпроизводителями. Об этом со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины сообщило правительственное издание «Урядовый курьер».
Как отметили эксперты, сельхозпроизводители отдают предпочтение выгодным культурам, которые при этом истощают почвы: рапс, соя и кукуруза. С 2017 по 2020 год доля подобных культур выросла почти на 3% и составила более 50%.
При этом, по данным экспертов, такая активная эксплуатация почв вызывает не только деградацию, но также ухудшение качества грунтовых и поверхностных вод, что в результате грозит заиливанием водоемов и уничтожением водной флоры и фауны, пишет издание 5 марта.
Также аналитики подчеркнула, что около трети всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточены в руках крупных агрохолдингов. Специалисты считают, что такая ситуация характерна для стран, в которых имеются такие негативные факторы, как слабость и несовершенство законодательства и недостаточный контроль за его соблюдением, коррупция, а также низкий уровень развития гражданского общества. Известия
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