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НОВОСТИ

РФ и США пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС - Роскосмос

10:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США пока не достигли договоренности о перекрестных полетах на российских "Союзах" и американских кораблях CrewDragon к Международной космической станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Договоренности с НАСА об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждаются", - отметили в пресс- службе.

В Роскосмосе подчеркнули, что такие полеты будут возможны после завершения американской стороной испытаний своих новых кораблей и подтверждения безопасности их эксплуатации.

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