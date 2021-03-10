РФ и США пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС - Роскосмос

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США пока не достигли договоренности о перекрестных полетах на российских "Союзах" и американских кораблях CrewDragon к Международной космической станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Договоренности с НАСА об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждаются", - отметили в пресс- службе.

В Роскосмосе подчеркнули, что такие полеты будут возможны после завершения американской стороной испытаний своих новых кораблей и подтверждения безопасности их эксплуатации.