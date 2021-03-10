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В Астраханской области сел на мель теплоход, перевозивший зерно

10:20 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплоход "Порт Оля 2", перевозивший из Ирана в Астрахань более 4,3 тыс. тонн зерна, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (Астраханская область). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"10 марта в 08:30 (07:30 мск) поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Порт Оля 2". Судно перевозит 4 тыс. 398 тонн зерна из порта Амирабад (Иран) в порт Оля (Россия). Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находятся 14 членов экипажа, у них есть запас воды и еды на 14 суток. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта Оля и морским спасательно-координационным центром.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, из-за севшего на мель теплохода с 146 км по 170 км Волго- Каспийского канала остановлено движение судов.

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