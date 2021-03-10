В Астраханской области сел на мель теплоход, перевозивший зерно
10:20 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теплоход "Порт Оля 2", перевозивший из Ирана в Астрахань более 4,3 тыс. тонн зерна, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (Астраханская область). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"10 марта в 08:30 (07:30 мск) поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Порт Оля 2". Судно перевозит 4 тыс. 398 тонн зерна из порта Амирабад (Иран) в порт Оля (Россия). Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находятся 14 членов экипажа, у них есть запас воды и еды на 14 суток. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта Оля и морским спасательно-координационным центром.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, из-за севшего на мель теплохода с 146 км по 170 км Волго- Каспийского канала остановлено движение судов.
НОВОСТИ
- 11:20 10.03.2021
- Материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей
- 11:05 10.03.2021
- Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников
- 11:00 10.03.2021
- На Украине собираются создать «онлайн-музей российской пропаганды»
- 10:38 10.03.2021
- Распространение информации соцсетью "Твиттер" внесено в перечень угроз - Роскомнадзор
- 10:05 10.03.2021
- Лишь 7% россиян планируют заграничный отпуск этим летом - опрос
- 10:00 10.03.2021
- РФ и США пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС - Роскосмос
- 09:32 10.03.2021
- Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 2% - ВОЗ
- 09:20 10.03.2021
- Главному национальному достоянию Украины предрекли деградацию
- 09:05 10.03.2021
- Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с окончания ВОВ
- 09:00 10.03.2021
- Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в местах заключения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать