На Украине собираются создать «онлайн-музей российской пропаганды»
11:00 10.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Украинские власти намерены создать «онлайн-музей российской пропаганды». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сказал министр культуры страны Александр Ткаченко. Он не уточнил, станет ли «музей» частью будущего Центра противодействия дезинформации или же он называет так сам Центр.
По словам Ткаченко, Киев действует по примеру балтийских стран, а также Финляндии и Чехии, где уже есть такие центры. Министр отметил, что они позволяют разоблачать дезинформацию и показывают, что такое фейки, чтобы «граждане понимали, в какой среде они находятся». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 11:20 10.03.2021
- Материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей
- 11:05 10.03.2021
- Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников
- 10:38 10.03.2021
- Распространение информации соцсетью "Твиттер" внесено в перечень угроз - Роскомнадзор
- 10:20 10.03.2021
- В Астраханской области сел на мель теплоход, перевозивший зерно
- 10:05 10.03.2021
- Лишь 7% россиян планируют заграничный отпуск этим летом - опрос
- 10:00 10.03.2021
- РФ и США пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС - Роскосмос
- 09:32 10.03.2021
- Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 2% - ВОЗ
- 09:20 10.03.2021
- Главному национальному достоянию Украины предрекли деградацию
- 09:05 10.03.2021
- Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с окончания ВОВ
- 09:00 10.03.2021
- Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в местах заключения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать