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НОВОСТИ

На Украине собираются создать «онлайн-музей российской пропаганды»

11:00 10.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Украинские власти намерены создать «онлайн-музей российской пропаганды». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сказал министр культуры страны Александр Ткаченко. Он не уточнил, станет ли «музей» частью будущего Центра противодействия дезинформации или же он называет так сам Центр.

По словам Ткаченко, Киев действует по примеру балтийских стран, а также Финляндии и Чехии, где уже есть такие центры. Министр отметил, что они позволяют разоблачать дезинформацию и показывают, что такое фейки, чтобы «граждане понимали, в какой среде они находятся». Эхо Москвы

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