Распространение информации соцсетью "Твиттер" внесено в перечень угроз - Роскомнадзор
10:38 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор внес распространение информации социальной сетью "Твиттер" в перечень угроз, следует из сообщения ведомства.
"В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ) распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть "Твиттер" на территории РФ в случае, если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенной информации.
"В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор с 10 марта принял меры по первичному замедлению скорости работы социальной сети "Твиттер" на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.
"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре уточнили, что по состоянию на 10 марта соцсеть не удалила 3 168 материалов с запрещенной информацией. Речь идет о материалах, в которых содержится информация о способах совершения самоубийств, призывы к их совершению, а также о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и с информацией о способах изготовления и использования наркотиков. При этом Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.
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