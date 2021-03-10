Распространение информации соцсетью "Твиттер" внесено в перечень угроз - Роскомнадзор

10:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор внес распространение информации социальной сетью "Твиттер" в перечень угроз, следует из сообщения ведомства.

"В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ) распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть "Твиттер" на территории РФ в случае, если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенной информации.

"В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор с 10 марта принял меры по первичному замедлению скорости работы социальной сети "Твиттер" на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что по состоянию на 10 марта соцсеть не удалила 3 168 материалов с запрещенной информацией. Речь идет о материалах, в которых содержится информация о способах совершения самоубийств, призывы к их совершению, а также о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и с информацией о способах изготовления и использования наркотиков. При этом Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.