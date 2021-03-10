Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников
11:05 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников в стране и доложить о результатах до 20 апреля 2021 года. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабинета министров, опубликованном в среду на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в перечне поручений.
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