Установку оборудования для зарядки электромобилей разрешат на подземных паркингах

12:00 Источник: Коммерсант.ru

МЧС разрешит размещать оборудование для зарядки электромобилей в подземных паркингах. Таким образом, будет снят запрет, установленный в 2013 году, и регламентирован процесс установки зарядных устройств. «Электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности»,— объяснили “Ъ” в МЧС.

МЧС разработало проект нового СП (свод правил) с требованиями к пожарной безопасности на автостоянках, рассказали “Ъ” в ведомстве. Документ установит в том числе «требования к зарядке электромобилей, а также положения по противопожарной защите при хранении электромобилей».

Использование «зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок» запрещено СП 2013 года.