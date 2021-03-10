Установку оборудования для зарядки электромобилей разрешат на подземных паркингах
12:00 10.03.2021 Источник: Коммерсант.ru
МЧС разрешит размещать оборудование для зарядки электромобилей в подземных паркингах. Таким образом, будет снят запрет, установленный в 2013 году, и регламентирован процесс установки зарядных устройств. «Электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности»,— объяснили “Ъ” в МЧС.
МЧС разработало проект нового СП (свод правил) с требованиями к пожарной безопасности на автостоянках, рассказали “Ъ” в ведомстве. Документ установит в том числе «требования к зарядке электромобилей, а также положения по противопожарной защите при хранении электромобилей».
Использование «зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок» запрещено СП 2013 года.
НОВОСТИ
- 13:00 10.03.2021
- Песков не заметил сбой в работе сайтов госорганов, но допустил, что такое возможно
- 12:32 10.03.2021
- ЦИК РФ разрешил избиркомам применять трехдневное голосование на выборах до 12 сентября
- 12:20 10.03.2021
- Глава Генштаба ВС Армении назвал заявление Пашиняна о его отставке антиконституционным
- 12:05 10.03.2021
- Более трети безработных в РФ составляет молодежь до 29 лет
- 11:32 10.03.2021
- В России выявили 9 079 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 10.03.2021
- Материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей
- 11:05 10.03.2021
- Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников
- 11:00 10.03.2021
- На Украине собираются создать «онлайн-музей российской пропаганды»
- 10:38 10.03.2021
- Распространение информации соцсетью "Твиттер" внесено в перечень угроз - Роскомнадзор
- 10:20 10.03.2021
- В Астраханской области сел на мель теплоход, перевозивший зерно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать