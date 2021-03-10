Материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1,2 млн семей с детьми получили материнский капитал в 2020 году, из них больше половины - в беззаявительном порядке. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Всего в прошлом году материнский капитал получили 1,2 млн родителей. Из них более половины - 641 тыс. семей - в проактивном режиме", - сказал он.