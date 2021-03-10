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В России выявили 9 079 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 079, это минимум с 1 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 351 553, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 13 350, до 3 945 527. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 90,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 466 против 336 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 275 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

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