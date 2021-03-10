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НОВОСТИ

Более трети безработных в РФ составляет молодежь до 29 лет

12:05 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 33% от общего числа безработных приходится на долю молодежи в возрасте до 29 лет, сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"У нас достаточно высокий процент безработицы среди молодежи до 29 лет - это более 33% от общего числа безработных", - сказал Котяков.

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