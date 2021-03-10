Глава Генштаба ВС Армении назвал заявление Пашиняна о его отставке антиконституционным

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считает, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд. Об этом говорится в заявлении Гаспаряна, которое распространила пресс-служба Генштаба.

"Заявление премьера о признании меня освобожденным от должности главы Генштаба ВС опубликовано на официальном сайте правительства. Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционны, что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов. Для реализации силы конституции я обратился в административный суд", - отметил он.