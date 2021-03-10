0
0
97
НОВОСТИ

Глава Генштаба ВС Армении назвал заявление Пашиняна о его отставке антиконституционным

12:20 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считает, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд. Об этом говорится в заявлении Гаспаряна, которое распространила пресс-служба Генштаба.

"Заявление премьера о признании меня освобожденным от должности главы Генштаба ВС опубликовано на официальном сайте правительства. Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционны, что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов. Для реализации силы конституции я обратился в административный суд", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 10.03.2021
Песков не заметил сбой в работе сайтов госорганов, но допустил, что такое возможно
0
0
12:32 10.03.2021
ЦИК РФ разрешил избиркомам применять трехдневное голосование на выборах до 12 сентября
0
69
12:05 10.03.2021
Более трети безработных в РФ составляет молодежь до 29 лет
0
128
12:00 10.03.2021
Установку оборудования для зарядки электромобилей разрешат на подземных паркингах
0
122
11:32 10.03.2021
В России выявили 9 079 заразившихся коронавирусом за сутки
0
158
11:20 10.03.2021
Материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей
0
152
11:05 10.03.2021
Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников
0
200
11:00 10.03.2021
На Украине собираются создать «онлайн-музей российской пропаганды»
0
180
10:38 10.03.2021
Распространение информации соцсетью "Твиттер" внесено в перечень угроз - Роскомнадзор
0
248
10:20 10.03.2021
В Астраханской области сел на мель теплоход, перевозивший зерно
0
216

Возврат к списку