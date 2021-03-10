ЦИК РФ разрешил избиркомам применять трехдневное голосование на выборах до 12 сентября
12:32 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный порядок голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, который действовал до 30 мая, пролонгирован до 12 сентября. Такое решение принято на заседании Центризбиркома России в среду.
"ЦИК постановляет внести в постановление от 16 декабря 2020 года "О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" изменение, заменив в пункте 2 слова "30 мая" словами "12 сентября", - говорится в постановлении ЦИК.
Как отмечал ранее зампред ЦИК Николай Булаев, с началом сентябрьской избирательной кампании порядок трехдневного голосования "будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд".
ЦИК на заседании 16 декабря утвердил временный порядок организации многодневного голосования на выборах в период до 30 мая 2021 года. В частности, в этом документе ЦИК рекомендует региональным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях.
В июле Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы в 2021 году с высокой долей вероятности пройдут в течение трех дней, Центризбирком должен быть к этому готов.
Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.
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