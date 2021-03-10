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Песков не заметил сбой в работе сайтов госорганов, но допустил, что такое возможно

13:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о сбое в работе сайтов государственных органов, но допустил, что это возможно.

"Я читал об этих сообщениях, - сказал он в беседе с журналистами в среду. - Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, [произошли] какие-то сбои". "Наверное, Минсвязи (нынешнее название ведомства - Минцифры - прим. ТАСС) даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента.

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