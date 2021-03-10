Руководство ВС Армении подтвердило требование экс-главы Генштаба об отставке Пашиняна
13:05 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководящий состав Вооруженных сил Армении подтверждает требование экс- начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и проведении досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генштаба ВС.
"Руководящий состав ВС присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает сделанные ранее оценки относительно ситуации в республике. Развязка существующей ситуации одна, она указана в послании (отставка премьера и проведение досрочных выборов - прим. ТАСС). Призыв начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, прозвучавший в послании от 10 марта руководство ВС берет на себя как поручение", - отмечается в заявлении.
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