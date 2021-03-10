Минтруд собирает информацию для формирования системы окладов бюджетников
13:32 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд собирает информацию для формирования системы окладов бюджетников по всем отраслям. Это может затронуть 11 млн человек, сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Мы сейчас формируем дополнительный сбор информации по всем отраслям, в ближайшее время мы разошлем форму для сбора по организациям бюджетного сектора. <...> Мы комплексно подходим к решению задачи, нам необходимо анализ провести, в том числе и в субъектах Российской Федерации. Объем работы очень масштабный, то есть она у нас предполагает охват 11 млн наших граждан, потому что именно такое количество у нас работает в бюджетном секторе", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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