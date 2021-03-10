Священнослужителя РПЦ арестовали за участие в акциях навальнистов
14:00 10.03.2021
Центральный районный суд Хабаровска арестовал на 20 суток протоиерея Андрея Винарского, вышедшего поддержать Алексея Навального. Его признали виновным в повторном нарушении правил митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Хлестунова.
«После выхода из здания центрального районного суда он сказал, что объявляет голодовку, так как считает задержание и арест незаконными», — написала Хлестунова.
Винарский был задержан 9 марта. На него составили протокол за участие в акции, прошедшей 18 января на площади Ленина в Хабаровске.
Ранее протоиерея Андрея Винарского дважды штрафовали за участие в протестных акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Также его уже арестовывали за протестные акции.
Винарский возглавляет храм в поселке Николаевка с 2001 года. Он входит в епархиальный совет, в сане священника состоит с 2000 года. znak.com
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