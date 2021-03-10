0
0
124
НОВОСТИ

Священнослужителя РПЦ арестовали за участие в акциях навальнистов

14:00 10.03.2021

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на 20 суток протоиерея Андрея Винарского, вышедшего поддержать Алексея Навального. Его признали виновным в повторном нарушении правил митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Хлестунова.

«После выхода из здания центрального районного суда он сказал, что объявляет голодовку, так как считает задержание и арест незаконными», — написала Хлестунова.

Винарский был задержан 9 марта. На него составили протокол за участие в акции, прошедшей 18 января на площади Ленина в Хабаровске. 

Ранее протоиерея Андрея Винарского дважды штрафовали за участие в протестных акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Также его уже арестовывали за протестные акции.

Винарский возглавляет храм в поселке Николаевка с 2001 года. Он входит в епархиальный совет, в сане священника состоит с 2000 года.  znak.com

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

14:27 10.03.2021
Левкин: Реновация позволяет создать в Москве городскую среду нового формата
0
4
14:12 10.03.2021
Пашинян предложил президенту назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба
0
51
13:46 10.03.2021
Левкин: Москва руководствуется принципами Urban Health в градостроении
0
97
13:45 10.03.2021
En+ Group дала первую электроэнергию на Тайшетский алюминиевый завод
0
91
13:32 10.03.2021
Минтруд собирает информацию для формирования системы окладов бюджетников
0
106
13:20 10.03.2021
Британские ВМС будут круглогодично находиться в Арктике для противостояния России - The Times
0
149
13:14 10.03.2021
Глава столичной полиции Олег Баранов выступил в Мосгордуме
0
126
13:05 10.03.2021
Руководство ВС Армении подтвердило требование экс-главы Генштаба об отставке Пашиняна
0
168
13:00 10.03.2021
Песков не заметил сбой в работе сайтов госорганов, но допустил, что такое возможно
0
168
12:32 10.03.2021
ЦИК РФ разрешил избиркомам применять трехдневное голосование на выборах до 12 сентября
0
181

Возврат к списку