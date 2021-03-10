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En+ Group дала первую электроэнергию на Тайшетский алюминиевый завод

13:45 10.03.2021

Компания En+ Group сообщила о начале подачи напряжения с подстанции «Озерная» на закрытое распределительное устройство (ЗРУ) КПП Тайшетского алюминиевого завода (Иркутская область). Ввод предприятия планируется в 2021 году с поэтапным набором нагрузки до 390 мВт, в 2022 году – до 780 мВт. Запуск электроснабжения обеспечил готовность для начала пусконаладочных работ на заводе.

Одноцепные линии электропередачи свяжут подстанцию «Озерная» и Тайшетский алюминиевый завод, обеспечив выдачу мощности Богучанской ГЭС. Четыре высоковольтные линии ВЛ 220 кВ «Озерная-Тайшетский алюминиевый завод» (проложены параллельно друг друга на расстоянии 25 метра) общей протяженностью 2000 м и волоконно-оптическая линия связи по высоковольтной линии ВЛ 220 кВ протяженностью 13,5 км (от подстанции «Тайшет» до подстанции «Озерная») введены сегодня Иркутской электросетевой компанией в работу на подстанции «Озерная» вблизи города Тайшет в Иркутской области. Разрешение на допуск энергоустановки было подписано Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 24 февраля 2021 года.

ПС «Озерная» относится к подстанциям нового поколения, где применены самые современные разработки в области оперативного управления. За три года на ПС 500 кВ «Озерная» построено открытое распределительное устройство 500 кВ, смонтировано и введено в работу первичное оборудование 500кВ (жесткая ошиновка 500кВ 1 и 2 СШ-500кВ, трансформаторы тока и напряжения, выключатели, разъединители), РП-10-1. Смонтирована группа однофазных автотрансформаторов 500кВ, трансформатор СН 220/35кВ. Выполнено строительство ОРУ-220кВ и смонтировано оборудование в объеме первого и второго пускового комплекса. Выполнено строительство и монтаж оборудования ОРУ-35кВ. Завершено строительство двух новых ячеек 500кВ в части подключения ВЛ 500кВ «Ангара-Озерная» и «БоГЭС-Озерная» с установкой управляемых шунтирующих реакторов 500кВ аналогично. Ранее в рамках проекта были возведены две линии 500 кВ между подстанциями «Озерная» и «Тайшет» – ВЛ-500 кВ №505, связавшая ПС «Озерная» с существующей подстанцией 500/110/35кВ «Тайшет», что позволило обеспечить надежный транзит и связь с Красноярской энергосистемой.

Тайшетский алюминиевый завод добавит после пуска почти 430 тыс. т к общему объему производственной мощности компании (это первый пусковой комплекс, в состав которого войдут 352 электролизера РА 400 силой тока 440 кА). Новое высокотехнологичное предприятие станет одним из ключевых активов металлургического бизнеса En+ Group на территории Сибири и одним из самых экологичных предприятий в мировой алюминиевой отрасли, обеспечит создание около 3 тыс. рабочих мест.

Это четверное предприятие металлургического бизнеса En+ Group, построенное в современной России. Ранее основатель En+ Group Олег Дерипаска также построил САЯНАЛ, Хакасский алюминиевый завод, Богучанский алюминиевый завод в составе БЭМО. «В России очень большой промышленный потенциал, и мы верим в его развитие», – отмечал предприниматель.

Сокращение выбросов парниковых газов – одна из стратегических целей En+ Group. Для ее достижения компания активно работает по таким направлениям, как модернизация предприятий, разработка и внедрение инновационных технологий, наращивает производство экологически чистого алюминия, чей «углеродный след» в несколько раз ниже среднеотраслевых показателей. В январе 2021 года компания объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов (ПГ) к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году. Эти цели затрагивают все производственные процессы, включая производство алюминия, выработку тепловой и электроэнергии. Благодаря близости Тайшетского завода к азиатским странам компания сможет быстро и эффективно доставлять его продукцию на крупнейшие и наиболее перспективные рынки потребления алюминия.

«Подача напряжения на ЗРУ КПП Тайшетского алюминиевого завода с подстанции «Озерная» дает новый импульс развитию алюминиевой отрасли Приангарья, – отметил руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков. – Предстоящий пуск Тайшетского завода, безусловно, послужит основой для развития экономики Иркутской области. И для нас важно, что Тайшетский алюминиевый завод будет обеспечен чистой энергией – энергией гидроэлектростанции. Инвестиции в проект за весь период строительства составили порядка 13 млрд руб.».

«Правительство Иркутской области давно и успешно сотрудничает с En+ Group, тысячи сотрудников компании обеспечивают потребности региона в качественном энергоснабжении, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Во многом благодаря нашему взаимодействию эффективно развивается региональная промышленная политика. Компания реализует сложнейшие проекты по улучшению энергетической системы региона. Но даже на их фоне этот объект уникален».

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