Пашинян предложил президенту назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба
14:12 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту назначить на должность начальника Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна. Об этом в среду сообщила агентству Арменпресс пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.
"Премьер-министр предложил президенту назначить Артака Давтяна на должность начальника Генштаба", - отметила она.
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