ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении Пензы
14:32 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы, у него изъяты охотничье ружье и инструкции по изготовлению взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как уточнили в СК, теракт он планировал совершить в своей школе в апреле этого года.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России", - сообщили в ЦОС. У него изъяты охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.
В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что задержанный - 16-летний подросток, который планировал устроить теракт в апреле этого года. "Испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе, - отметили в СК. - С этой целью несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья".
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