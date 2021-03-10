Дата послания Путина парламенту "сдвигается вправо", но пока не определена - Песков
15:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дата выступления президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию "сдвигается вправо", но пока не назначена, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет, - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли он назвать примерный срок проведения этого мероприятия. - Ориентировочно тоже пока не могу. Даты сдвигаются вправо (отодвигаются на более позднее время - прим. ТАСС), но точные даты пока не могу назвать".
Пресс-секретаря президента не первый раз спрашивают о выступлении Путина с посланием парламенту. Например, ранее он опровергал информацию, что это мероприятие может состояться 23 февраля. Тогда же Песков заявил, что при подготовке послания учитываются прошедшие протестные акции и предстоящие в этом году выборы. "Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражения в послании, которое огласит глава государства", - сказал представитель Кремля, напомнив, что послание, это "набор задач по развитию страны в самых разных областях - о социально-экономическом, технологическом и ином".
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