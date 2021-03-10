Парламент Ливии утвердил состав нового единого правительства Абдель Хамида Дбейбы
15:12 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей (парламент) Ливии вынес в среду вотум доверия новому Правительству национального единства Абдель Хамида Дбейбы. Прямую трансляцию голосования ведет ливийский телеканал "218".
Для одобрения министров достаточно 50% голосов присутствующих депутатов плюс один голос. Голосование осуществлялось открыто. Из 134 присутствующих депутатов 132 проголосовали за, двое воздержались, 36 законодателей не присутствовали на заседании в Сирте.
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