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НОВОСТИ

Парламент Ливии утвердил состав нового единого правительства Абдель Хамида Дбейбы

15:12 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей (парламент) Ливии вынес в среду вотум доверия новому Правительству национального единства Абдель Хамида Дбейбы. Прямую трансляцию голосования ведет ливийский телеканал "218".

Для одобрения министров достаточно 50% голосов присутствующих депутатов плюс один голос. Голосование осуществлялось открыто. Из 134 присутствующих депутатов 132 проголосовали за, двое воздержались, 36 законодателей не присутствовали на заседании в Сирте.

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