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Изучение документов Нюрнбергского трибунала могут включить в учебную программу вузов РФ

15:32 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изучение документов Нюрнбергского трибунала включат в учебную программу вузов РФ, заявил в среду замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко в ходе пленарной сессии Госдумы.

Ранее зампред Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что в феврале обратилась в Минобрнауки и МИД РФ по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, в частности раздела "Агрессия против СССР".

"То, что вы сказали об изучении наследия Нюрнбергского трибунала, по всей вероятности, это потребует расширения в тех учебных пособиях и в учебных планах, которые есть в рамках курса истории государства и права действующих в вузах. Со своей стороны готов оказать этому максимальное содействие, уверен, что министерство тоже это сделает", - заявил Кучеренко.

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