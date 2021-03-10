В столице Индонезии открыли памятник Гагарину
16:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония открытия памятника советскому космонавту Юрию Гагарину состоялась в среду в одном из парков столицы Индонезии, города Джакарты. Об этом сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в Индонезии.
"Событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечалось в прошлом году, а также стало свидетельством крепнущих связей между Москвой и Джакартой, с 2006 года являющихся городами-побратимами", - отметили в диппредставительстве.
В посольстве напомнили, что "в этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос". "Через два месяца после полета первый президент Индонезии Сукарно во время своего визита в Москву удостоил Гагарина одной из высших государственных наград - орденом звезды второго класса. С тех пор слова "Спутник", "Гагарин", а также имя "Юрий" стали чрезвычайно популярны в Индонезии", - рассказали в диппредставительстве.
В приветственном видеообращении руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин отметил, что "Москва высоко оценивает отношения между двумя мегаполисами". "У нас много общего, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с различными вызовами, в том числе пандемией, необходимостью поддержания развития городов, обеспечения безопасности, развития рынка услуг для наших жителей", - отметил он. По его словам, "несмотря на нынешние трудности, контакты между столицами не приостанавливаются".
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