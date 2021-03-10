0
0
0
НОВОСТИ

В столице Индонезии открыли памятник Гагарину

16:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония открытия памятника советскому космонавту Юрию Гагарину состоялась в среду в одном из парков столицы Индонезии, города Джакарты. Об этом сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в Индонезии.

"Событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечалось в прошлом году, а также стало свидетельством крепнущих связей между Москвой и Джакартой, с 2006 года являющихся городами-побратимами", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что "в этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос". "Через два месяца после полета первый президент Индонезии Сукарно во время своего визита в Москву удостоил Гагарина одной из высших государственных наград - орденом звезды второго класса. С тех пор слова "Спутник", "Гагарин", а также имя "Юрий" стали чрезвычайно популярны в Индонезии", - рассказали в диппредставительстве.

В приветственном видеообращении руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин отметил, что "Москва высоко оценивает отношения между двумя мегаполисами". "У нас много общего, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с различными вызовами, в том числе пандемией, необходимостью поддержания развития городов, обеспечения безопасности, развития рынка услуг для наших жителей", - отметил он. По его словам, "несмотря на нынешние трудности, контакты между столицами не приостанавливаются".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 10.03.2021
Изучение документов Нюрнбергского трибунала могут включить в учебную программу вузов РФ
0
80
15:20 10.03.2021
Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом, построенный при поддержке Олега Дерипаски
0
118
15:12 10.03.2021
Парламент Ливии утвердил состав нового единого правительства Абдель Хамида Дбейбы
0
104
15:00 10.03.2021
Дата послания Путина парламенту "сдвигается вправо", но пока не определена - Песков
0
138
14:32 10.03.2021
ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении Пензы
0
152
14:27 10.03.2021
Левкин: Реновация позволяет создать в Москве городскую среду нового формата
0
143
14:12 10.03.2021
Пашинян предложил президенту назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба
0
182
14:00 10.03.2021
Священнослужителя РПЦ арестовали за участие в акциях навальнистов
0
263
13:46 10.03.2021
Левкин: Москва руководствуется принципами Urban Health в градостроении
0
201
13:45 10.03.2021
En+ Group дала первую электроэнергию на Тайшетский алюминиевый завод
0
201

Возврат к списку