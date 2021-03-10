Проевропейские партии Молдавии могут выиграть следующие выборы - опрос
16:32 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проевропейские партии Молдавии могут сформировать парламентское большинство в случае выборов в законодательный орган. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого представило в ходе прошедшего в среду брифинга маркетинговое агентство iData.
Исследование показало, что учрежденная президентом страны Майей Санду проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) могла бы получить на выборах 43%, или 48 депутатских мандатов в 101-местном парламенте. За Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую возглавляет экс-президент страны Игорь Додон, готовы голосовать 32,6%, что дало бы 36 мандатов. За ними следуют партия "Шор" (9,9% - 11 мандатов), а также проевропейская "Платформа "Достоинство и правда" (5,2% - 6 мандатов). Остальные формирования, согласно этому исследованию, не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер.
При этом опрос iData показал, что в феврале доля респондентов, считающих, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, снизилась с 41% до 30%.
Как отмечают представители iData, исследование проводилось на собственные средства агентства в период с 19 по 27 февраля среди 1 232 человек. Погрешность оценивается в 2,7%.
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