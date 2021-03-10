Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
17:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке "первого бетона" под третий блок атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции, означающей фактический старт строительства блока.
АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря строит госкорпорация "Росатом". Путин принял участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую" по видео-конференц- связи.
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