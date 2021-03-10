Все бандглавари на Северном Кавказе ликвидированы - Бортников
17:40 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все главари бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе, ликвидированы. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.
"Скоординированная НАК деятельность органов безопасности и сил правопорядка позволила стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари", - сказал он в интервью "Российской газете".
Глава ФСБ напомнил, что комплекс реализованных под руководством Федерального оперативного штаба специальных и боевых мероприятий закончился в прошедшем январе уничтожением остатков банды Бютукаева. "Согласованными действиями подразделений федеральных и республиканских силовых структур нейтрализованы террористы, причастные к взрыву в аэропорту Домодедово, нападению на Дом печати в Грозном, ряду других терактов и иных преступлений против граждан России", - сказал он.
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