Жапаров обещает открыть в Киргизии исламскую академию

17:05 Источник: Интерфакс

Религиозный экстремизм подорвал идеи ислама и представляет угрозу мировому сообществу, остановить его поможет качественное религиозное образование, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

"В последнее время проповедующие религиозный экстремизм различные движения, прикрываясь светлыми идеями ислама, подорвали его ценности и сегодня представляют угрозу многим странам мира", - заявил Жапаров на встрече с генеральным директором благотворительного и гуманитарного фонда имени шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна (ОАЭ) Хамадом Салемом Кардоусом Аль-Амери.

Президент добавил, что предотвратить угрозу религиозного экстремизма поможет улучшение качества религиозного образования и подготовка кадров на академическом уровне, сообщила пресс-служба главы государства.

В свою очередь руководитель фонда отметил, что в среду состоится торжественная церемония закладки капсулы под фундамент будущего здания Исламской академии в городе Токмок (Чуйская область Киргизии), для строительства которой был выделен земельный участок площадью два гектара.

В пресс-службе сообщили, что предполагаемое общее количество студентов в будущей академии составит 200 человек, из которых 150 будут обучаться по программам магистратуры и докторантуры, также 50 мест выделяется под подготовительные курсы и курсы повышения квалификации.

Высшее учебное заведение предусматривает смешанное обучение по программам магистратуры и докторантуры, которое состоит из светского образования, включающего в себя углубленное изучение религиозных предметов.