Удерживать россиян от отдыха за рубежом власти не будут - Путин
18:15 10.03.2021 Источник: Интерфакс
Российские власти не будут препятствовать россиянам, планирующим провести отпуск за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", - сказал он на совещании с членами правительства.
При этом он отметил, что у многих россиян "будут небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать в страны, которые являются традиционным местом отдыха наших туристов, потому что ситуация с коронавирусом там непростая, если не сказать сложная".
В качестве примера Путин привел страны южной Европы, отметив, что ситуация с коронавирусом там не улучшается.
"При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались", - продолжил он.
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