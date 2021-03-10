Томас Бах избран президентом МОК на новый срок
18:40 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом было объявлено в ходе 137-й сессии МОК.
Бах был единственным кандидатом на пост главы организации. За его переизбрание проголосовали 93 человека, против - один.
Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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