Томас Бах избран президентом МОК на новый срок

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом было объявлено в ходе 137-й сессии МОК.

Бах был единственным кандидатом на пост главы организации. За его переизбрание проголосовали 93 человека, против - один.

Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.