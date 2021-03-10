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На фоне решения Роскомнадзора акции Twitter растут на бирже Нью-Йорка

19:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции американской компании Twitter ("Твиттер") на торгах на фондовой бирже в Нью-Йорке растут на открытии торгов утром в среду после решения Роскомнадзора ввести ограничения против сервиса.

В первые полчаса торгов стоимость одной акции выросла примерно на доллар (около 2%) к уровню закрытия во вторник вечером, когда цена составляла 67,52 доллара. При этом рост индекса Nasdaq, отражающего состояние дел на рынке высокотехнологичных компаний, во вторник утром тоже поднимался на 1,30%. Акции Twitter, таким образом, показали несколько лучший результат, чем в целом по сектору.

В Twitter утром в среду не ответили на запрос ТАСС по решению Роскомнадзора и не прокомментировали ситуацию через публичные каналы, хотя на решение российского медиарегулятора обратили внимание ряд американских СМИ.

С 10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением российского законодательства.

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