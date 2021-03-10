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НОВОСТИ

На подготовку плана развития Арктики Путин дал месяц

19:10 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал правительству месяц на то, чтобы подготовить единый план развития Арктики.

"Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок", - сказал президент в среду, подводя итоги совещания с членами правительства.

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