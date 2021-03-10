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Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля

19:25 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, их средний размер составит 10 183 рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Минтруда РФ.

"Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение. В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%", - рассказали в министерстве.

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