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После утреннего роста акции Twitter пошли вниз

20:11 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции Twitter ("Твиттер") упали почти на 3% на торгах на фондовой бирже в Нью-Йорке после первоначального роста утром в среду.

Роскомнадзор в среду утром объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. Согласно данным торговой площадки, через два часа после открытия торгов цена акции достигла 65,69 доллара при уровне закрытия во вторник вечером 67,56 доллара. Однако утром при открытии торгов, когда уже было известно о введенных ограничениях, акции компании росли примерно на 2%. Их стоимость достигала 69,46 доллара. При этом индекс электронной биржи Nasdaq, отражающий положение дел на рынке высокотехнологичных компаний в целом, на открытии также вырос более чем на 1%, но затем снизился практически до прежнего уровня.

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