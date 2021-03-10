Шеф Госдепа США и глава МИД Китая встретятся на Аляске
21:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства США.
"Госсекретарь и помощник президента обсудят [с китайскими представителями] ряд вопросов", - отметили в Госдепе.
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