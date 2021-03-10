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НОВОСТИ

Все трещины на МКС заделаны

21:15 10.03.2021 Источник: Интерфакс

Экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС, сообщил представитель ЦУПа.

"Все хорошо. Можешь выключать камеру, очень хорошую картину получили мы", - сказал он в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.

Ранее в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что в среду космонавты нанесут второй слой герметика на вторую трещину на МКС. После этого 12 марта космонавты закроют люк переходной камеры для проверки наличия утечки воздуха.

Как сообщал заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко, всего на станции были обнаружены две трещины.

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