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НОВОСТИ

Британский "ковид" более смертоносный, чем прежние - исследование

21:35 10.03.2021 Источник: Интерфакс

Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования, проводимого Эксетерским университетом.

Исследователи сравнили данные примерно 55 тыс. пар участников, у которых выявили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по ряду факторов, таких как возраст, пол и этническая принадлежность.

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