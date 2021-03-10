Британский "ковид" более смертоносный, чем прежние - исследование
21:35 10.03.2021 Источник: Интерфакс
Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования, проводимого Эксетерским университетом.
Исследователи сравнили данные примерно 55 тыс. пар участников, у которых выявили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.
Участников исследования подобрали по ряду факторов, таких как возраст, пол и этническая принадлежность.
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