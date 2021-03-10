Госсекретарь США нзвал условие ослабления санкций против Ирана

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены пойти на смягчение санкций в отношении Ирана только после его возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), призванному урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, посвященных внешнеполитическим приоритетам новой американской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Конгрессмен Брэд Шерман (демократ, от штата Калифорния) спросил у Блинкена, готов ли он заверить законодательную ветвь власти США в том, что нынешнее американское правительство "до смягчения санкций" в отношении Ирана ожидает увидеть "поддающееся проверке соблюдение СВПД" со стороны Тегерана или движение последнего "посредством переговоров к полному соблюдению" ядерной сделки. "Да", - лаконично ответил шеф американской дипломатии.