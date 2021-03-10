Twitter сделал заявление по поводу замедления работы сервиса в России
23:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания Twitter в свете замедления работы одноименной соцсети в России выразила озабоченность попытками ограничить общественную дискуссию. Об этом говорится в заявлении представителей компании, которое опубликовали в среду ряд СМИ, в том числе газета "Уолл-стрит джорнэл" и агентство Ассошиэйтед Пресс.
Роскомнадзор ранее объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В Twitter в связи с этим заявили: "Мы по-прежнему выступаем в защиту открытого интернета по всему миру и глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн". В компании также отметили, что в социальной сети придерживаются принципа "абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей", а ее правила запрещают публикацию призывов к самоубийству.
НОВОСТИ
- 22:35 10.03.2021
- Госсекретарь США нзвал условие ослабления санкций против Ирана
- 21:35 10.03.2021
- Британский "ковид" более смертоносный, чем прежние - исследование
- 21:15 10.03.2021
- Все трещины на МКС заделаны
- 21:00 10.03.2021
- Шеф Госдепа США и глава МИД Китая встретятся на Аляске
- 20:47 10.03.2021
- Посольство РФ в Лондоне сделало в МИД Королевства представление по поводу компании в СМИ
- 20:11 10.03.2021
- После утреннего роста акции Twitter пошли вниз
- 19:25 10.03.2021
- Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля
- 19:10 10.03.2021
- На подготовку плана развития Арктики Путин дал месяц
- 19:00 10.03.2021
- На фоне решения Роскомнадзора акции Twitter растут на бирже Нью-Йорка
- 18:40 10.03.2021
- Томас Бах избран президентом МОК на новый срок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать