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Путин проведет совещание с бизнесменами по улучшению инвестклимата

07:57 11.03.2021 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание о мерах по повышению инвестиционной активности, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением инвестклимата, в частности - налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов", - говорится в сообщении.

Совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

В нем примут участие представители российского бизнеса - банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей, отметили в пресс-службе.

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