Армения: выступивший против Пашиняна глава генштаба уходит и подает в суд

08:14 Источник: Русская служба Би-би-си

После двух недель политических и юридических споров с участием премьер-министра, президента, оппозиции и армии Оник Гаспарян оставляет пост главы генштаба Армении, но обещает продолжить борьбу в суде.

В конце февраля Гаспарян и еще 40 старших офицеров призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян в ответ уволил генерала, обвинив его в предательстве и попытке переворота, хотя военные не пытались захватить власть силой - их действия ограничились обращением.

Президент страны Армен Саркисян не подписал указ об отставке главы генштаба, но и не стал его оспаривать, и он автоматически вступил в силу.