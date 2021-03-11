Армения: выступивший против Пашиняна глава генштаба уходит и подает в суд
08:14 11.03.2021 Источник: Русская служба Би-би-си
После двух недель политических и юридических споров с участием премьер-министра, президента, оппозиции и армии Оник Гаспарян оставляет пост главы генштаба Армении, но обещает продолжить борьбу в суде.
В конце февраля Гаспарян и еще 40 старших офицеров призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.
Пашинян в ответ уволил генерала, обвинив его в предательстве и попытке переворота, хотя военные не пытались захватить власть силой - их действия ограничились обращением.
Президент страны Армен Саркисян не подписал указ об отставке главы генштаба, но и не стал его оспаривать, и он автоматически вступил в силу.
НОВОСТИ
- 08:42 11.03.2021
- Саакашвили: У Украины есть репутация "государства-кидалова"
- 08:30 11.03.2021
- Генсек ООН: Действующая система международной безопасности неэффективна
- 07:57 11.03.2021
- Путин проведет совещание с бизнесменами по улучшению инвестклимата
- 07:48 11.03.2021
- В России введут штрафы для СМИ за упоминание террористических организаций без указаний, что те запрещены или ликвидированы
- 07:35 11.03.2021
- Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10% - до $220/тыс. куб. м
- 07:22 11.03.2021
- Россия последовательно снижает зависимость от доллара - Володин
- 07:11 11.03.2021
- Кабмин обсудит финансирование программы "туристического кешбэка"
- 07:00 11.03.2021
- К 2024 году в России планируется построить более 650 площадок ГТО - Чернышенко
- 06:58 11.03.2021
- НМ ДНР подавила три огневые точки войск Киева, уничтожена БМП противника
- 23:00 10.03.2021
- Twitter сделал заявление по поводу замедления работы сервиса в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать