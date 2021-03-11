0
0
77
НОВОСТИ

Армения: выступивший против Пашиняна глава генштаба уходит и подает в суд

08:14 11.03.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

После двух недель политических и юридических споров с участием премьер-министра, президента, оппозиции и армии Оник Гаспарян оставляет пост главы генштаба Армении, но обещает продолжить борьбу в суде.

В конце февраля Гаспарян и еще 40 старших офицеров призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян в ответ уволил генерала, обвинив его в предательстве и попытке переворота, хотя военные не пытались захватить власть силой - их действия ограничились обращением.

Президент страны Армен Саркисян не подписал указ об отставке главы генштаба, но и не стал его оспаривать, и он автоматически вступил в силу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:42 11.03.2021
Саакашвили: У Украины есть репутация "государства-кидалова"
0
30
08:30 11.03.2021
Генсек ООН: Действующая система международной безопасности неэффективна
0
53
07:57 11.03.2021
Путин проведет совещание с бизнесменами по улучшению инвестклимата
0
110
07:48 11.03.2021
В России введут штрафы для СМИ за упоминание террористических организаций без указаний, что те запрещены или ликвидированы
0
121
07:35 11.03.2021
Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10% - до $220/тыс. куб. м
0
140
07:22 11.03.2021
Россия последовательно снижает зависимость от доллара - Володин
0
179
07:11 11.03.2021
Кабмин обсудит финансирование программы "туристического кешбэка"
0
162
07:00 11.03.2021
К 2024 году в России планируется построить более 650 площадок ГТО - Чернышенко
0
184
06:58 11.03.2021
НМ ДНР подавила три огневые точки войск Киева, уничтожена БМП противника
0
192
23:00 10.03.2021
Twitter сделал заявление по поводу замедления работы сервиса в России
0
589

Возврат к списку