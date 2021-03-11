Генсек ООН: Действующая система международной безопасности неэффективна
08:30 11.03.2021 Источник: РОСБАЛТ
Военный конфликт в Сирии, который продолжается 10 лет, заставляет предположить, что инструменты урегулирования, которыми располагает международное сообщество, недостаточно эффективны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, действующая система международной безопасности должна воздействовать на ситуацию, однако имеющиеся механизмы не дают такой возможности. По его словам, это касается как ООН и Совбеза, так и других международных институтов и механизмов.
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