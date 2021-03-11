0
0
41
НОВОСТИ

Генсек ООН: Действующая система международной безопасности неэффективна

08:30 11.03.2021 Источник: РОСБАЛТ

Военный конфликт в Сирии, который продолжается 10 лет, заставляет предположить, что инструменты урегулирования, которыми располагает международное сообщество, недостаточно эффективны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, действующая система международной безопасности должна воздействовать на ситуацию, однако имеющиеся механизмы не дают такой возможности. По его словам, это касается как ООН и Совбеза, так и других международных институтов и механизмов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:42 11.03.2021
Саакашвили: У Украины есть репутация "государства-кидалова"
0
30
08:14 11.03.2021
Армения: выступивший против Пашиняна глава генштаба уходит и подает в суд
0
88
07:57 11.03.2021
Путин проведет совещание с бизнесменами по улучшению инвестклимата
0
110
07:48 11.03.2021
В России введут штрафы для СМИ за упоминание террористических организаций без указаний, что те запрещены или ликвидированы
0
121
07:35 11.03.2021
Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10% - до $220/тыс. куб. м
0
140
07:22 11.03.2021
Россия последовательно снижает зависимость от доллара - Володин
0
179
07:11 11.03.2021
Кабмин обсудит финансирование программы "туристического кешбэка"
0
162
07:00 11.03.2021
К 2024 году в России планируется построить более 650 площадок ГТО - Чернышенко
0
184
06:58 11.03.2021
НМ ДНР подавила три огневые точки войск Киева, уничтожена БМП противника
0
192
23:00 10.03.2021
Twitter сделал заявление по поводу замедления работы сервиса в России
0
589

Возврат к списку