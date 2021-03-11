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Саакашвили: У Украины есть репутация "государства-кидалова"

08:42 11.03.2021 Источник: РОСБАЛТ

У Украины существует проблема с иностранными инвестициями, поскольку зарубежные инвесторы считают ее «государством-кидаловом», заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Как передает «Украина 24», Саакашвили заявил, что «украинские чиновники всех кидают», и что «инвесторов на Украине обирают до нитки». В итоге, по результатам политика, объем иностранных инвестиций в ВВП страны составляет менее 2%, из них «настоящих» иностранных инвестиций меньше 0,2%.

Саакашвили подчеркнул, что приток денег из-за рубежа мог бы создать новые рабочие места.

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