Администрация Байдена рассматривает дополнительные санкции против "Северного потока-2"
08:52 11.03.2021 Источник: РОСБАЛТ
Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения дополнительных санкций против газопровода «Северный поток-2», чтобы предотвратить завершение его строительства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы против, президент против „Северного потока-2“. Мы продолжаем рассматривать другие варианты санкций на будущее», — сказал он.
«Я нахожусь в должности пять недель — трубопровод готов на 95%, — добавил Блинкен, отметив, что строительство началось и продолжалось при администрации Трампа.
«Мы даем понять, что выступаем против его завершения», — заявил он.
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