Администрация Байдена рассматривает дополнительные санкции против "Северного потока-2"

08:52 Источник: РОСБАЛТ

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения дополнительных санкций против газопровода «Северный поток-2», чтобы предотвратить завершение его строительства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы против, президент против „Северного потока-2“. Мы продолжаем рассматривать другие варианты санкций на будущее», — сказал он.

«Я нахожусь в должности пять недель — трубопровод готов на 95%, — добавил Блинкен, отметив, что строительство началось и продолжалось при администрации Трампа.

«Мы даем понять, что выступаем против его завершения», — заявил он.