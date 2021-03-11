Пополнения Фонда национального благосостояния в этом году не ожидается - СП
09:00 11.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Счетная палата сообщила, что в этом году пополнения Фонда национального благосостояния не ожидается. Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. В прошлом году они не дополучены.
По данным Счетной палаты, на 1 декабря прошлого года совокупный объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составлял 13 триллионов рублей. Из них 65% — ликвидные активы, размещенные на счетах Центрального банка. Эхо Москвы
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