Пополнения Фонда национального благосостояния в этом году не ожидается - СП

09:00 Источник: Эхо Москвы

Счетная палата сообщила, что в этом году пополнения Фонда национального благосостояния не ожидается. Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. В прошлом году они не дополучены.

По данным Счетной палаты, на 1 декабря прошлого года совокупный объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составлял 13 триллионов рублей. Из них 65% — ликвидные активы, размещенные на счетах Центрального банка. Эхо Москвы