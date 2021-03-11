Россия, Испания и Италия обсудили "перезапуск" мирного процесса между палестинцами и израильтянами

08:57 Источник: NEWSru.co.il

В среду, 10 марта, спецпредставитель МИД России по Ближнему Востоку Владимир Сафронков провел консультации с представителями дипломатических ведомств Испании и Италии. Об этом сообщается на сайте МИДа России.

В беседе принимали участие директор департамента стран Магриба, Средиземноморья и Ближнего Востока МИД Испании Э.Ф.Мартинес Санчес и директор центрального управления по Ближнему Востоку и Средиземноморью Италии Л.Гори.

"Состоялся подробный обмен мнениями по региональной ситуации с акцентом на важность активизации многостороннего сотрудничества в целях создания необходимых условий для перезапуска мирного процесса между палестинцами и израильтянами в интересах достижения устойчивого урегулирования на базе двух государств в соответствии с резолюциями ООН. Обсуждено российское предложение о созыве международной конференции по БВУ, модальности которой были сформулированы Министром иностранных дел России С.В.Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН 26 января с.г. Констатирована контрпродуктивность любых односторонних шагов на треке палестино-израильского урегулирования. Единодушно подтверждена уникальная роль ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в качестве единственного механизма сопровождения мирного процесса, одобренного решениями СБ ООН", - говорится в сообщении МИДа.