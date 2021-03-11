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НОВОСТИ

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи

09:05 11.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин подписал указ, по которому выплаты на детей от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи.

Таким образом, размер выплат может составить 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер выплат будут пересчитывать ежегодно. Указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет Путин подписал в марте 2020 года.  Эхо Москвы

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