09:05 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин подписал указ, по которому выплаты на детей от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи.

Таким образом, размер выплат может составить 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер выплат будут пересчитывать ежегодно. Указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет Путин подписал в марте 2020 года. Эхо Москвы