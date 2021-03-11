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НОВОСТИ

В Томске проверяют школы после звонков о минировании

09:20 11.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Спасатели проверяют 11 школ в Томске после звонков о минировании. Неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах до начала уроков, поэтому в большинстве случаев эвакуация не потребовалась.

Как заявил вице-губернатор региона Игорь Толстоносов, по всем признакам речь идёт о ложных сообщениях.

Подобный случай был зафиксирован в Красноярске 8 февраля. Из-за анонимных звонков были отменены занятия первой смены во всех школах города.  Говорит Москва

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